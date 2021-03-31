Сухум, , 08:47 — REGNUM В Абхазии планируют в скором времени прививать население от COVID-19 вакциной российского производства и не собираются использовать другие средства. Об этом в администрации главы республики сообщили агентству «Апсныпресс».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

В администрации прокомментировали заявление министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе. Она 30 марта сказала, что медики и пенсионеры, проживающие в Абхазии и Южной Осетии, могут приходить в грузинские клиники, чтобы привиться от COVID-19.

«Скоро в Абхазии начнется вакцинация населения одним из препаратов, разработанных российскими учёными, — отметили в администрации абхазского президента. —Эффективность российской вакцины уже доказана на практике, поэтому мы не намерены приобретать вакцины, разработанные в других странах».

Стоит отметить, что в Грузии идёт вакцинация препаратами от компаний Pfizer и AstraZeneca. По последним данным, в стране были привиты более 5 тыс. человек. После прививки вакциной AstraZeneca в Грузии 19 марта умерла медсестра. Причина смерти до сих пор не названа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии выявили 22 носителя коронавируса за сутки