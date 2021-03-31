Вашингтон, 31 марта, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден готовится заявить 31 марта о новом плане стимулирования американской экономики на сумму в $2 трлн, сообщает Politico.

Gage Skidmore Джо Байден

«План американских рабочих мест» (American Jobs Plan) будет включать в себя широкий круг направлений от постройки дорог до развития магистральных электрических сетей, а также предполагает выделение средств на консервацию заброшенных шахт. Последний шаг направлен с высокой долей вероятности на то, чтобы привлечь к поддержке законопроекта сенаторов штатов, в которых когда-то активно шла добыча угля.

Выделение средств на шахты было бы особенно привлекательным для сенатора-демократа Джо Мэнчина, поддержка которого в разделенном практически надвое сенате носит ключевой характер для движения практически по любому закону, даже при ускоренных процедурах согласования бюджета, при которых голоса республиканцев в значительной степени не имеют значения.

По словам нескольких источников, план будет охватывать не только дороги и транспорт, но и водные системы, широкополосную связь, вопросы цепочки поставок и многое другое. Он будет направлен на электрификацию, и важную роль в нем будут играть инновации, в том числе финансирование исследований, нацеленных на те области, где Соединенные Штаты отстают от Китая и других конкурентов, например, в области полупроводников и аккумуляторов.

Директор Национального экономического совета Брайан Диз отметил, что план будет оплачен за счет изменений ставки корпоративного налога, включая уже предпринимаемые администрацией усилия по достижению всемирного соглашения об установлении глобальной минимальной ставки корпоративного налога, чтобы корпорации не могли дольше натравливать страны друг на друга в поисках самой низкой ставки.

План, вероятно, придется принимать в рамках специальной процедуры согласования, в противном случае надежд на его принятие нет. Так, даже некоторые члены Демократической партии могут проявить брезгливость по поводу повышения налогов.