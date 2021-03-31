Кемерово, , 08:44 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки зарегистрирован 51 новый случай заражения коронавирусом. Это на два случая меньше, чем накануне, 30 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Лидерами по приросту стали города Кемерово, Новокузнецк и Междуреченск. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 33 309. Из них к настоящему времени выздоровели 32 372 человека.

За сутки зафиксировано также два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Скончались двое мужчин 1934 и 1960 года рождения. У обоих развилась двустороняя полисегментарная пневмония. Всего жертвами коронавируса в регионе стали 612 пациентов.

«Медицинскую помощь получают 325 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1503 человека», — добавили в штабе.