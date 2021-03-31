Анадырь, , 08:52 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин продлил ряд ограничительных мер по коронавирусу до 14 апреля включительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Остаются под запретом публичные мероприятия в закрытых помещениях, сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция.

Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, теперь носит рекомендательный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения, введённые в России из-за пандемии коронавируса, действительно могут быть сняты уже к лету, заявил кандидат медицинских наук, врач высшей категории Павел Шумихин.