Варшава, , 08:43 — REGNUM На 31 марта в горах Татры на юге Польши объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщил Институт метеорологии и водного хозяйства Польши на странице в соцсети Twitter. Местным жителям и туристам рекомендовано воздержаться от их посещения.

«Из-за резкого повышения температуры, которая в местных туристических центрах и населенных пунктах днем 31 марта составит от +8 до +18 градусов, на многих крутых склонах в Татрах снежный покров слабо связан с землей. Поэтому сходы лавин возможны даже при небольшой нагрузке, в основном на крутых склонах. Мы призываем туристов и местных жителей в этот день не посещать горы», — говорится в сообщении.

Также в сообщении метеорологов указано, что ситуация ухудшается и сильными порывами ветра, которые прогнозируются на 31 марта. Так, днем и вечером они могут достигать скорость до 90 км/ч, что также способствует сходу лавин.

Предупреждение действует до 1 апреля.