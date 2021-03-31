Москва, , 08:42 — REGNUM В России по итогам 2021 года ожидается снижение уровня бедности, однако он будет превышать показатели, которые были до пандемии, вплоть до 2022-го года. Об этом говорится в докладе Всемирного бака об экономике региона Европы и Центральной Азии.

«Ожидается, что после роста в 2020 году уровень бедности снизится в 2021-м, но будет превышать уровни до пандемии до 2022-го», — считают авторы доклада.

Как говорится в документе, социальные меры правительства России позволили не допустить ещё большего роста бедности.

Как сообщало ИА REGNUM, в отчёте финансового института об экономике региона Европы и Центральной Азии говорится, что российский валовый внутренний продукт (ВВП) по итогам 2021 года вырастет на 2,9%, а не на 2,6%, как планировал Всемирный банк в декабре прошлого года.

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