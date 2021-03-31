Алма-Ата, Казахстан, , 08:42 — REGNUM Пациентов с COVID-19 в Алма-Ате начали госпитализировать в спорткомплексе «Халык арена». Об этом сообщили 31 марта в городском управлении общественного здоровья.

Утром 31 марта в спорткомплексе было размещено 18 пациентов со средней степенью тяжести заболевания. Всего на объекте можно разместить до 1000 человек. В управлении добавили, что все условия соответствуют требованиям лечения пациента.

Ранее спорткомплекс «Халкы арена» был задействован в качестве госпиталя в июле 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Казахстане было зарегистрировано рекордное с июля 2020 года число случаев заражения коронавирусом — 1663.

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