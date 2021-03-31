Соль-Илецк, Оренбургская область, , 08:41 — REGNUM Музей, созданный в честь Героя СССР Вячеслава Александрова, в селе Изобильное Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области нуждается в переносе, а экспонаты — в реставрации. Мать героя Раиса Александрова просит разместить их в музее Изобильной средней школы, которая носит имя Александрова, сообщает региональное отделение ОНФ.

Сейчас музей расположен в доме, где жила семья героя. Раиса Александрова давно переехала в Оренбург, с возрастом содержать музей становится все труднее. Кадеты пятых классов Оренбургского президентского училища, чей курс носит имя Вячеслава Александрова, отметили, что мать героя бережно хранит фотографии, документы и личные вещи Вячеслава, но в доме нет отопления, электрическая проводка пришла в негодность — все это неблагоприятно сказывается на экспонатах.

«Школьный музей, на наш взгляд, — самое лучшее решение. Здесь экспонаты всегда будут доступны для учащихся и гостей учебного заведения», — сказали кадеты.

В свою очередь педагоги считают, что необходимо современное оборудование для достойного оформления экспонатов, а место для музея есть.

«Мы готовы отреставрировать фотоматериалы и документы для музея. Работа предстоит большая. Но сделать ее силами только кадетского училища, наверное, не получится. Но всем миром мы сможем, уверена в этом. Просчитать затраты, привлечь музейных работников, дизайнеров, журналистов, IT-специалистов, бизнесменов. Сделать это нужно как можно быстрее. Давайте создадим в маленьком селе музей большого Человека, героя Вячеслава Александрова. Это нужно не только сельчанам Изобильного. Это нужно всей России», — отметила начальник Оренбургского президентского кадетского училища Татьяна Машковская.

Добавим, командир отделения парашютно-десантного полка младший сержант Александров геройски погиб при выполнении интернационального долга в Афганистане. Он принял неравный бой, прикрывая огнем из пулемета отход боевых товарищей. За это Вячеславу Александрову присвоено звание Героя Советского Союза.