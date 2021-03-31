Чита, , 08:40 — REGNUM В масштабных учениях Восточного военного округа (ВВО), начавшихся в Забайкалье, принимает участие более 12 тысяч человек, в том числе две тысячи военнослужащих соединений и подразделений ракетных войск и артиллерии из Забайкальского края и Амурской области. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

«В ходе практического этапа созданная в рамках учений мощная группировка артиллерии огнём гаубиц «Мста-Б», «Мста-С», «Акация», 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган», а также «Град» выполнит огневые задачи по уничтожению резервов условного противника и окажет поддержку наступающим подразделениям общевойскового резерва в составе танковых и мотострелковых подразделений», — говорится в сообщении.

Принимающие участие в манёврах расчёты противотанковых комплексов «Штурм-С» «уничтожат» тяжёлую бронетехнику условного противника с помощью управляемых ракет. Заглублённые командные пункты «противника» будут поражены учебными (электронными) пусками ракет оперативно-тактических комплексов «Искандер».

Проводимые в Забайкалье учения, в которых задействовано более 12 тысяч военнослужащих, около трёх тысяч единиц вооружения и военной техники, более 70 самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), завершают боевую подготовку войск ВВО в зимнем периоде обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области 29 марта стартовали масштабные двусторонние учения танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО).

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