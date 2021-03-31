Уфа, , 08:44 — REGNUM Фрагменты тела мужчины были обнаружены в сгоревшем жилом доме в деревне в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что рано утром 31 марта на пульт спасателям Гафурийского района поступило сообщение о том, что в деревне Бакрак горит жилой дом. Пожарные оперативно потушили пожар на площади 50 кв. метров.

Отмечается, что после ликвидации открытого горения во время разбора конструкций огнеборцы нашли фрагменты тела мужчины 1959 года рождения.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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