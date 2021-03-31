Ростов-на-Дону, 31 марта, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Жителям Ростова-на-Дону представили проект строительства дороги в районе Театрального спуска, где в 2017 году пожаром было уничтожено несколько десятков жилых домов. Власти намерены учесть мнения горожан при принятии окончательного решения по объекту.

Ar.rostov-gorod.ru Проект строительства автодороги

«Предложения и замечания участников общественных обсуждений по обсуждаемому проекту принимаются в период с 29 марта по 12 апреля», — сказано в сообщении.

Дорогу предполагается построить в границах улицы Орловской и переулков Чувашский и Краснофлотский. Эта территория «тесно связана с будущим продолжением улицы Береговой, перспективной канатной дорогой Театральный спуск — Зеленый остров — Левобережная парковая зона — стадион «Ростов Арена».

Из-за демонтажа зданий на время строительства здесь будут установлены публичные сервитуты.