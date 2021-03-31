Улан-Удэ, 31 марта 2021, 08:37 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ эвакуировали учащихся 32-й школы. По данным местных СМИ, ранее в единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о минировании.
На месте в настоящее время работают спасательные службы. Официальной информации пока нет.
Напомним, накануне, 30 марта волна «минирований» школ прокатилась в Барнауле. Как сообщало ИА REGNUM, были эвакуированы учащиеся трёх учебных заведений. Все сообщения оказались ложными.
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