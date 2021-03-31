Анкара, , 08:38 — REGNUM За истекшие сутки на территории Турции было выявлено свыше 37,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает министерство здравоохранения страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 37 303 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 3 277 380.

Также сообщается, что за это же время в Турции от COVID-19 скончались 155 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 31 385.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 995 033 человека вылечились от нового заболевания и что всего за время пандемии было проведено 38 338 045 тестов на коронавирус, 235 298 из которых — за последние 24 часа.

Отметим, днем ранее в Турции за сутки было выявлено свыше 32,4 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.