Нью-Йорк, США, , 08:36 — REGNUM Потоковый сервис Hulu выложил в сеть трейлер четвёртого сезона шоу «Рассказ служанки». Ролик был опубликован 31 марта на YouTube-канале компании.

Первый эпизод продолжения сериала онлайн-кинотеатр покажет 28 апреля 2020 года. Создатели шоу рассказали, что действия главной героини и риск, на который она пойдёт, породят «неожиданные и опасные новые проблемы», а её стремление к справедливости и мести поставит под угрозу отношения, которыми она дорожит.

Напомним, сериал «Рассказ служанки» потоковый сервис Hulu показывает с 27 апреля 2017 года. В основу шоу лёг одноимённый роман канадской писательницы и феминистки Маргарет Этвуд.

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