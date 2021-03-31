Стокгольм, , 08:35 — REGNUM Властям Швеции стоит рассмотреть вопрос о возможности приобретения вакцины от коронавирусной инфекции у России или Китая. Соответствующий запрос министру иностранных дел страны Анн Линде направил депутат парламента (риксдага) Швеции Матс Нордберг.

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В своём обращении парламентарий указал на дефицит доз вакцины от COVID-19, от которого «страдает» Швеция, сообщает RT со ссылкой на документ. При этом он не исключил, что возможность закупок российской вакцины по каналам Евросоюза будет затруднена.

«Считает ли министр, что… Швеция должна, действуя в прямом контакте с Россией и (или) Китаем, добиваться того, чтобы после или официального одобрения вакцины, или её одобрения для экстренного применения она получила доступ к дополнительным прививкам от COVID-19 из этих двух стран?» — говорится в его обращении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор кампании по вакцинации Ричард Бергстрем заявил, что Швеция рассчитывает на получение 200 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он добавил, что обсуждал с представителями российской компании условия поставки вакцины в июне 2021 года. По его словам, Швеция планирует оформить заказ после получения одобрения Европейского агентства лекарственных средств.

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