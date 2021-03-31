Черкесск, , 08:35 — REGNUM В Карачаево-Черкесию прибыла еще одна партия вакцины против коронавируса. В регион доставили 4200 доз «Гам-КОВИД-Вак». Она будет распределена по всем пунктам вакцинации в соответствии с потребностями, сообщили 31 марта в региональном оперативном штабе.

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В ближайшие дни Карачаево-Черкесия получит еще 3800 доз вакцины «Спутник V». Ранее сообщалось о том, что в республику будет поставляться и другая российская вакцина — «ЭпиВакКорона».

Напомним, всего в регионе действует 13 пунктов вакцинации. Записаться на прививку можно очно или через порталы «Госуслуги», «Медицина IT». В настоящее время Карачаево-Черкесия входит в пятерку субъектов РФ, в которых наблюдается высокая активность по работе с листами ожидания на вакцинацию от COVID-19. В республике прививку можно сделать в тот же день, когда пациент обратился за ней через интернет-порталы.

Общее число привитых в Карачаево-Черкесии приближается к 12 тысячам человек.

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