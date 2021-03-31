Николаев, Украина, 31 марта 2021, 08:37 — REGNUM В украинском Николаеве спецназ взял штурмом квартиру, в которой находился вооружённый мужчина. Об этом сообщила 30 марта пресс-служба Национальной полиции Николаевской области.
Увидев прибывших на место правоохранителей, подозреваемый заперся в своей квартире. Спецназ взял помещение штурмом, у мужчины обнаружили боевую гранату РГД-5, сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Житомире мужчина получил тяжёлые ранения при взрыве гранаты. В полиции рассказали, что он вёл себя неадекватно и пытался скрыться на автомобиле от сотрудников правоохранительных органов.
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