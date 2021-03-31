Николаев, Украина, , 08:37 — REGNUM В украинском Николаеве спецназ взял штурмом квартиру, в которой находился вооружённый мужчина. Об этом сообщила 30 марта пресс-служба Национальной полиции Николаевской области.

«В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что между ней и её бывшим сожителем произошла ссора. Мужчина угрожал ей предметом, похожим на гранату. После чего вышел на улицу и оказался во дворе многоэтажных домов по проспекту Центральному», — рассказали в пресс-службе.

Увидев прибывших на место правоохранителей, подозреваемый заперся в своей квартире. Спецназ взял помещение штурмом, у мужчины обнаружили боевую гранату РГД-5, сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Житомире мужчина получил тяжёлые ранения при взрыве гранаты. В полиции рассказали, что он вёл себя неадекватно и пытался скрыться на автомобиле от сотрудников правоохранительных органов.

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