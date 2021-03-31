Саратов, , 08:36 — REGNUM Около 19:30 (местное время) 30 марта в районе санатория «Волжские дали» Саратовского района на Волге произошел инцидент с участием квадроцикла. На помощь выдвинулась областная служба спасения.

Как оказалось, трое мужчин на квадроцикле частично провалились под лед. К пострадавшим спасатели добрались на судне с воздушной подушкой. Им удалось эвакуировать на берег 46-летнего, 47-летнего и 53-летнего мужчин. От медицинской помощи они отказались.

В минувшие выходные спасателям также пришлось работать и эвакуировать рыбаков, которые оказались на тонком льду, а затем и в воде. Погибших нет.

ИА REGNUM напоминает, 30 марта в акватории Ладожского озера в Ленинградской области спасатели сняли шесть рыбаков, которые не смогли самостоятельно покинуть лёд из-за глубокой трещины.

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