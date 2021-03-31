Абакан, , 08:34 — REGNUM По состоянию на 31 марта в Хакасии подтверждено 21 849 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки в регионе выявлено 13 носителей SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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За сутки в Хакасии выздоровели шесть человек. Общее число выздоровевших в регионе — 21 082 человека (96,4% от числа выявленных носителей вируса).

Амбулаторно лечатся 160 пациентов, в стационарах — сто. В тяжёлом состоянии находятся 26 человек, двое — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Хакасии было выявлено десять случаев заражения коронавирусом, выздоровел 21 человек.

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