Дальнегорск, Приморский край, , 08:39 — REGNUM Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 30 марта проходчика на руднике «Королевский» АО ГМК «Дальполиметалл» в Дальнегорском городском округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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По версии следствия, 30 марта должностное лицо, на которое возложена обязанность по соблюдению правил безопасности на взрывоопасных объектах, в нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, находясь на глубине около 350 метров в штольне №4 Рудника «Королевский», в 35 км от Дальнегорска, в ходе взрывных работ не приняло меры к сохранению жизни работника, в результате чего произошло обрушение — 48-летний проходчик Эдуард Глотов погиб под завалами.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, изучается соответствующая документация.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в 19:19 (12:19 мск) тело проходчика без признаков жизни было обнаружено спасателями на руднике АО ГМК «Дальполиметалл» в Дальнегорске. Это уже второй за месяц трагический случай на руднике «Королевский» — 17 марта также при обрушении породы пострадали два горняка. Их удалось спасти. У одного из них травмированы ноги.