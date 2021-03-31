Москва, 31 марта, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Прогноз экономического роста России улучшил на 0,3 процентного пункта с декабря Всемирный банк. В 2021 году ВВП РФ вырастет на 2,9%, а не на 2,6%, говорится в отчёте международной финансовой организации Data, Digitalization, and Governance.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Рост ВВП в 2022 году ожидается на уровне 3,2%, а не 3%, как в декабрьском прогнозе. Прогноз скорректирован с учётом более низкого сокращения ВВП в 2020 году и быстрого ослабления связанных с пандемией коронавируса ограничений.

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Минэкономразвития России ожидает в 2021 году роста ВВП на 3,3%, а в 2022 году — на 3,4%. Ожидания Банка России таковы: рост ВВП на 3−4% в 2021 году, на 2,5−3,5% и на 2−3% соответственно в 2022 и 2023 годах.

Среднегодовой уровень инфляции в РФ в 2021 году Всемирный банк ожидает на уровне 4,3%. Дефицит бюджета составит 2% ВВП в текущем году. В 2022 году он сменится профицитом на уровне 0,5% ВВП.

«Финансирование дефицита увеличит общий государственный долг до все еще управляемых 20% ВВП в 2023 году (с 14% в 2019 году)», — указано в отчёте.