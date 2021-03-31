Москва, , 08:32 — REGNUM Элита США пропихнула в президенты Джо Байдена совершенно наплевав на законность и политические нормы для того, чтобы ускоренным образом переформатировать мир, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Не для того они сломали свою политическую систему, избрав полутруп, чтобы потом какое-то время жевать сено, размышляя о чем-то. Они должны быстренько-быстренько, наконец, сделать что-нибудь, оправдывающее эти чудовищные издержки. И они это делают», — подытожил Кургинян.

Окончательная идея — уверен политолог — это разрушение национальных государств. Главный враг, при этом, не авторитарная система как таковая, а модернизирующиеся национальные государства как класс. Это стало главным врагом «нового свободного мира» и этот «новый свободный мир оформляется» лихорадочно, отметил эксперт.