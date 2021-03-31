Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:32 — REGNUM В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной при осуществлении отлова бездомных животных. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в 2020 году власти Новокузнецка выделили из бюджета более 7,8 млн рублей на отлов собак.

В 2020 году подрядная организация выловила 415 животных, при этом от горожан поступило около 2,4 тыс. заявок. С начала 2021 года на 836 заявок пришлось 184 выловленных собак.

«Несмотря на большое количество обращений, должностные лица надлежащим образом не организовали работу по ликвидации этой проблемы. Так, из выделенных денежных средств на решение данного вопроса было освоено только порядка 20%», — отметили в ведомстве.

Более того, за минувший год в городе были покусаны бродячими собаками 612 человек, за три месяца 2021-го — ещё 139. В связи с этим следствие намерено установить должностных лиц, ответственных за нарушения. Также возбуждено дело в отношении подрядчика за организацию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Читайте также: В подъезде многоквартирного дома в Кузбассе топором зарубили собаку