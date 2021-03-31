Ульяновск, , 08:31 — REGNUM В Ульяновске осужден мужчина, выбросивший знакомого из окна своей квартиры. Пострадавший разбился насмерть, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Перед судом предстал 65-летний ульяновец. Правоохранители установили, что ночью 1 ноября 2020 года мужчина, находясь в пьяном виде в своей квартире по улице Розы Люксембург, выбросил из окна знакомого, который остался у него ночевать.

Квартира находилась на пятом этаже. Полученные при падении травмы оказались смертельными: пострадавший скончался на месте происшествия.

Фигурант уголовного дела арестован. Правоохранители отмечают, что ранее он был судим за оскорбление представителя власти.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), назначив восемь лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске была убита 70-летняя женщина, в совершении преступления обвинили её сына, который уже судим за насилие: в 2014 году он выбросил мать из окна второго этажа. Мужчина направлен на принудительное медицинское лечение.

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