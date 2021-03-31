Сеул, , 08:33 — REGNUM 3 апреля в китайском Сямыне состоится встреча главы МИД Южной Кореи Чон Ый Ёна и министра иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, визит южнокорейского министра иностранных дел в Китай осуществляется впервые с ноября 2017 года, а встреча глав МИД двух стран — с ноября 2020 года.

Известно, что представители двух стран обменяются мнениями по ситуации на Корейском полуострове, региональным и международным вопросам, включая борьбу с коронавирусом и борьбу с мелкой пылью, а также обсудят пути развития двусторонних отношений, включая организацию мероприятия, посвященного 30-летию установления дипломатических отношений в 2022 году.

Ожидается, что в ходе встречи также будет обсуждаться возможность визита председателя КНР Си Цзиньпина в Сеул.

Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён вылетит в Китай 2 апреля.