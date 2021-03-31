Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Государственный департамент США дал распоряжение покинуть Мьянму большей части своих дипломатов и другим госслужащим вместе с их семьями из-за происходящих в стране беспорядков. Об этом 31 марта сообщает Associated Press со ссылкой на американское ведомство.

Уточняется, что эвакуации не подлежат те американские дипломаты и служащие, чья работа является необходимой. При этом с 14 февраля Госдеп США позволил своим сотрудникам покидать Мьянму в добровольном порядке.

Также в Госдепе рекомендовали гражданам США стараться не ездить в Мьянму из-за происходящих там беспорядков и насилия.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что индонезийские власти решительно осуждают применение насилия в Мьянме.