Москва, , 08:29 — REGNUM В Москве, в том числе Троицком и Новомосковском АО, возле специальных площадок для выгула собак откроются мобильные пункты вакцинации от бешенства животных, сообщается на сайте градоначальника.

Пункты вакцинации от бешенства заработают в апреля во всех административных округах столицы. Всего откроется 40 синих палаток с логотипом государственной ветеринарной службы Москвы.

Вакцинацию домашних питомцев москвичи смогут сделать бесплатно до октября 2021 года. График работы и адреса пунктов разместят на портале mos.ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В новой Москве установлен карантин в связи с выявлением случая заболевания животного бешенством.

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