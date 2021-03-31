Прага, 31 марта, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Компания Skoda обнародовала три эскиза рестайлингового кроссовера Kodiaq, который будет представлен 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Skoda Эскиз обновленного кроссовера Kodiaq

Отмечается, что кроссовер Kodiaq получил обновленный экстерьер и некоторые технические доработки.

На изображениях можно отметить переднюю часть, которая стала более выразительной за счет нового капота и шестиугольной решетки радиатора с вертикальными элементами, а также с двойными ламелями.

Еще одна заметная деталь — переработанный передний фартук с более широким центральным воздухозаборником, обрамленным L-образными декоративными элементами с обеих сторон и вставкой под алюминий. Фары у новинки сильнее заужены по сравнению с предшественником.

Напомним, в марте компания Skoda представила новый бюджетный кроссовер Kushaq. Новинка построена на платформе MQB-A0-IN. А её экстерьер похож на облик концепт-кара Vision IN, который был представлен в 2020 году.

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