Москва, , 08:23 — REGNUM Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей России Алексей Егармин направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил провести проверку нотариусов в связи со случаями навязывания дополнительных услуг потребителю.

Так, Егармин в своём обращении привёл в пример ситуацию, когда потребитель услуг приходит к нотариусу с заранее составленным документом, отвечающим всем требованиям законодательства, который требует только заверения. Согласно тарифу, стоимость услуги составляет 300 рублей.

Однако, как отмечается в письме, потребителю часто предлагают заново оформить документ непосредственно у нотариуса, стоимость этой услуги составляет уже порядка 1,5 тыс. рублей.

Вместе с тем, отмечает Егармин, дополнительные услуги правового и технического характера, согласно решению Верховного суда, не являются неотъемлемым элементом всех нотариальных действий.

В связи с этим сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей предложил премьер-министру дать поручения Федеральной антимонопольной службе провести проверку нотариальных контор.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ расширяет список государственных услуг, доступных для получения в электронной форме. По словам главы правительства, на портале государственных и муниципальных услуг «будут созданы и доступны более 20 наиболее востребованных сервисов, за которыми раньше люди могли обратиться в различные инстанции только очно».

Среди новых услуг портала — возможность дистанционного взаимодействия с нотариусом, в том числе подача заявления об открытии наследства. Также можно получить выписку о залоге имущества, заверить перевод, передать на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность.