Джакарта, , 08:23 — REGNUM Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pertamina в Индонезии не удается потушить вторые сутки, сообщает CNN Indonesia.

По состоянию на 31 марта пожар еще не был потушен. Но, огонь уменьшился и пошел дым.

Ожидается, что огонь не удастся полностью потушить до 2 апреля. Однако этот процесс зависит от погодных условий.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina произошел 29 марта. Жители услышали очень громкий хлопок, а затем увидели огонь. Причина пожара выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавшие при пожаре на НПЗ жители Индонезии выписались из больницы.

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