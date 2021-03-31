Москва, , 08:22 — REGNUM Демократический саммит президента США Джо Байдена — это ни что иное как заявка на оформления тоталитарной диктатуры транснациональных корпораций, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Дальше они соберут «демократии» и скажут: «дорогие любимые демократии, начиная с этого момента, когда мы собрались, запомните раз и навсегда, шаг вправо, шаг влево — стреляем без предупреждения». Значит будет сказано: «вы должны твердо знать, что консолидация заключается в том, что ты четко исполняете все наши решения, а мы будем играть так, как хотим… А вы, сволочи, вы должны прямо идти нашей линии»», — добавил Кургинян.

Когда США соберут всех своих союзников в рамках собственной линии, им нужна будет глобальная повестка дня, потому речь не о том, чтобы создать Саммит Демократий, а чтобы была создана единая глобальная система власти, которая должна явить собственную повестку. И разговоры об «изменении климата» — это не очередное желание «соплей» по поводу гибели экологии, это нечто большее.

«Теперь они будут спасать от глобального потепления, от изменений климата, от новых инфекционных заболеваний. Теперь они произносят главную фразу, кто спаситель! И вот тут говорится: «Государство плохо спасает, спасаю глобальные суперкорпорации». Они будут «спасать» от COVID в новых вариантах… Не Соединенные Штаты, а глобальные корпорации, а инструмент — Саммит Демократий, то есть диктатура кулакаа», — заявил политолог.