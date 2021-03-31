Тбилиси, , 08:27 — REGNUM Переговоры между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиционных партий завершились безрезультатно. Об этом на брифинге ночью 31 марта сообщил выступавший посредником на встрече представитель Европейского совета Кристиан Даниэльсон.

Он предложил сторонам соглашение, которое подготовил сам. В документе говорилось, что руководство страны должно объявить амнистию по делу о беспорядках в июне 2019 года в Тбилиси, в организации которых обвиняют лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию. Оппозиционные партии по этому соглашению должны были прекратить бойкот парламента и начать там работать. Депутаты от правящей партия «Грузинская мечта», согласно соглашению, обязались уступить оппозиции руководство в пяти парламентских комитетах.

«Это то соглашение, которое ставит интересы страны выше всех других вопросов, и к сожалению, ни одна политическая партия не приняла этого решения», — сказал Даниэльсон.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали Мелию, ситуация усугубилась. Даниэльсон прибыл в Грузию, чтобы попытаться примирить власти и оппозицию.

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