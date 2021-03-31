Москва, , 08:20 — REGNUM Первая и единственная на сегодняшний день вакцина против коронавирусной инфекции для животных зарегистрирована в России. Об этом 31 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

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Уточняется, что сорбированная инактивированная вакцина «Карнивак-Ков» была разработана подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». Клинические испытания препарата на кошках, песцах, собаках, лисах и норках начались в октябре 2020 года.

«Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о её высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу», — подчеркнул заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

На сегодняшний день установлено, что выработанный после введения препарата иммунитет сохраняется в течение не менее шести месяцев. Однако учёные Россельхознадзора ещё продолжают изучать эти сроки.

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«Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных», — добавил Савенков.

В Россельхознадзоре добавили, что вакцину, разработанную ФГБУ «ВНИИЗЖ», уже планируют приобретать во многих странах мира как отечественные звероводческие хозяйства, так и коммерческие структуры из Греции, Польши и Австрии. Кроме того, интерес к «Карнивак-Ков» проявляют и предприятия из США, Канады и Сингапура.