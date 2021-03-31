Москва, , 08:19 — REGNUM Запад во главе с демократической администрацией США наращивает войну с авторитарными режимами с целью подрыва изнутри всех модернистских государств мира и воцарения анархии радикальных племен, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Идеология заключается в том, что демократия борется с авторитаризмом, две идеологии есть, мир стал вновь идеологическим и биполярным по факту декларации. Теперь вопрос об этой автократии. Это странная штука Берег Слоновой Кости, Каддафи или там Хуссейн. Они еле-еле самыми свирепыми образами удерживают целостность и отсутствие архаических племен, которые разорвут это все на части. Или они удерживают как Муси или Мубарак взрыв «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Значит, когда говорится, что это наш главный враг, то все эти племенные архаики и радикалы — это главные друзья? Иначе же не бывает», — заявил Кургинян.

По его словам, вскрытие этого ящика Пандоры взрывает страны изнутри, как только авторитарные диктаторы становятся главными врагами, а не радикальные исламисты. Действуя в этой логике, назвав авторитарных диктаторов врагами нужно тут же назвать радикальных исламистов, включая ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) друзьями, отметил политолог.