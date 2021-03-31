Москва, 31 марта 2021, 08:19 — REGNUM Запад во главе с демократической администрацией США наращивает войну с авторитарными режимами с целью подрыва изнутри всех модернистских государств мира и воцарения анархии радикальных племен, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, вскрытие этого ящика Пандоры взрывает страны изнутри, как только авторитарные диктаторы становятся главными врагами, а не радикальные исламисты. Действуя в этой логике, назвав авторитарных диктаторов врагами нужно тут же назвать радикальных исламистов, включая ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) друзьями, отметил политолог.