Сеул, , 08:23 — REGNUM Индекс промышленного производства в Южной Корее в феврале 2021 года вырос на 2,1%, до 111,6 пунктов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, темпы роста показателя оказались самыми высокими за последние восемь месяцев. В годовом исчисление индекс вырос на 0,4%.

Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 4,9%, а в горнодобывающей — на 4,3%. В частности, производство полупроводников увеличилось на 7,2%, химической продукции — на 7,9%, однако вещательное оборудование, напротив, сократилось на 10,5%, транспортное оборудование — на 6,4%.

Розничные продажи сократились на 0,8%, а производство в сфере услуг увеличилось на 1,1%. Инвестиции в производственные мощности также выросли на 2,5%, а в строительство — на 6,5%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.