Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Власти США «решительно осуждают» одобрение Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) проекта реформы избирательной системы Гонконга, а также выражают глубокую обеспокоенность изменением сроков выборов в Законодательный совет данного специального административного района КНР. Об этом 31 марта заявил представитель американского государственного департамента, комментируя решение ВСНП КНР.

«Соединенные Штаты решительно осуждают действия, предпринятые 30 марта ВСНП КНР, которые еще больше сократили политическое участие и представительство в Гонконге. Мы также глубоко обеспокоены тем, что сентябрьские выборы в Законодательный совет во второй раз были отложены. Мы глубоко обеспокоены этими изменениями в избирательной системе Гонконга, которые попирают волю жителей Гонконга и лишают гонконгцев права голоса в процессе управления», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, как утверждает представитель Госдепа, предполагаемые Китаем меры по изменению избирательной системы Гонконга якобы «серьезно ограничат конструктивный плюрализм и репрезентативное управление» этого специального административного района КНР, «коренным образом» подрывая «демократические институты Гонконга».

Также он обратился с призывом к китайским властям «провести предстоящие выборы в Законодательный совет (Гонконга) транспарентным образом», последний якобы должен позволить «кандидатам участвовать в выборах без учета их политических взглядов».

Отметим, 30 марта постоянный комитет ВСНП на своем 27-м заседании 13-го созыва большинством голосов одобрил проект реформы избирательной системы Сянгана (Гонконга).