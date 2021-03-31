Уфа, , 08:20 — REGNUM Закон о праздновании Дня ветерана труда принят в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

«В Башкортостане установлена новая знаменательная дата — День ветерана труда. Он будет отмечаться ежегодно 18 января. Праздник учреждается в знак признания заслуг всех граждан, чьим многолетним добросовестным трудом создается благосостояние республики, как дань уважения к человеку труда», — передает слова председателя республиканского парламента Константина Толкачева пресс-служба госсобрания.

Отмечается, что дата 18 января выбрана не случайно, поскольку именно 18 января 1974 года в СССР была учреждена медаль «Ветеран труда». Этой награды удостаивались граждане за многолетний добросовестный труд.

Сообщается, что закон уже передан на подпись главе Башкирии Радию Хабирову. Он вступит в силу со дня официального опубликования.