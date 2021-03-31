Красноярск, , 08:17 — REGNUM В Красноярском крае и Красноярске за прошедшую неделю (с 22 по 28 марта) заболеваемость ОРВИ и гриппом не превышала эпидемические пороги. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Эпидемический порог не был превышен как по совокупному населению региона, так и во всех возрастных группах населения.

«Среди положительных находок на отчётной неделе на территории края преобладает циркуляция вирусов не гриппозной этиологии. Вместе с тем среди положительных находок обнаружены вирусы гриппа В», — отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, что в Красноярском крае в ходе подготовки к эпидемическому сезону 2020 — 2021 года от гриппа привились около 1,6 млн человек, что составляет порядка 57,3% населения региона.

Как сообщало ИА REGNUM, превышение порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом к настоящему времени зафиксировано в трёх субъектах России.

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