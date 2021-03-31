Чебоксары, , 08:16 — REGNUM В Чувашии сегодня, 31 марта, завершается приём заявок на участие в аукционе по строительству магистральной дороги в Новом городе. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары. Речь идёт о строительстве магистральной дороги районного значения № 2 в границах микрорайонов №№ 4, 5 в жилом районе Новый город в Чебоксарах.

Начальная цена контракта определена в размере 302 769 980 рублей. Данные средства выделяются из бюджетов трёх уровней — федерального, республиканского и муниципального.

Приём заявок завершается 31 марта. При подписании контракта строительство дороги начнётся в мае и планируется сдать в эксплуатацию до 30 ноября 2021 года.