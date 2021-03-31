Киев, , 08:17 — REGNUM Правительство Украины получило подтверждение о выделении примерно 1 млн доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 30 марта в эфире телеканала «Громадське».

"Сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня», — рассказал он.

Ляшко отметил, что согласно заключённым договорам, Украина должна получить ещё 2 млн доз вакцины Covieshield, 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca и 2 млн доз вакцины Sinovac.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко призвал немедленно наладить производство вакцины от COVID-19 внутри Украины.

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