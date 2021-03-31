Нур-Султан, , 08:14 — REGNUM За минувшие сутки в Казахстане выявили 1663 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили 31 марта в республиканском штабе по борьбе с инфекцией.

Среди регионов Казахстана наибольшее число случаев обнаружено в Алма-Ате — 526, Нур-Султане — 356, Алма-Атинской области — 191, Западно-Казахстанской области — 96 и Карагандинской области — 93. Общее число выявленных случаев достигло 244 981.

За минувшие сутки выздоровели 1063 пациента с COVID-19, общее число выздоровевших достигло 219 094, скончались 3046 человек. С 1 августа 2020 года в Казахстане зарегистрировали 50 525 случаев пневмонии с признаками коронавируса.

Последний раз схожая заболеваемость коронавирусом в Казахстане регистрировалась в июле 2020 года.

Отметим, с начала марта в Казахстане наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Число новых случаев заражения коронавирусом 1 марта составляло 622. Для стабилизации ситуации в регионах республики ужесточают карантин.

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