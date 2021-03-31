Петропавловск-Камчатский, , 08:20 — REGNUM В конце марта на Камчатке проходили первенство и чемпионат России по Северному многоборью — копилку спортивных побед Магадана пополнили воспитанники спортивной школы №1, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Колымы.

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Соревнования проходили с 21 по 28 марта и собрали почти 150 спортсменов из 11 регионов страны. Участники состязались в пяти видах: тройной национальный прыжок, метание топора на дальность, прыжки через нарты, бег с палкой и метание тынзяна на хорей (маута на палку). В турнире приняли участие взрослые пятиборцы старше 18 лет и молодые спортсмены в возрастной категории 16−17 лет.

От Магадана выступали 11 спортсменов на первенстве и четверо на чемпионате. По итогам соревнований в дисциплине «Тройной прыжок с отталкиванием ногами» у магаданцев «золото» и «серебро». У многих получилось выполнить спортивные нормативы.

Турнир северян проходил на лыжной базе «Лесная» в Петропавловске-Камчатском и в спорткомплексе «Радужный» в Елизове.

Свои силы испытали спортсмены из Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, Эвенкии, Якутии, Колымы и Сахалина, Красноярского, Хабаровского и Камчатского краёв.

Как сообщало ИА REGNUM, финал Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2021/22 пройдёт в Тюменской области. Об этом 26 марта заявила журналистам глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.