Пекин, , 08:11 — REGNUM Подготовка доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса в китайском Ухане проведена на высоком уровне, заявили 31 марта в пресс-службе министерства иностранных дел Китая.

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«Китайская сторона высоко ценит приверженность науке, профессионализм и старания китайских и иностранных экспертов, принимавших участие в этом совместном исследовании», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Таким образом в МИД Китая прокомментировали публикацию доклада ВОЗ, содержащего анализ версий происхождения коронавируса нового типа. Дипломаты добавили, что выяснение источников происхождения коронавируса является глобальной задачей, а политизация этого вопроса только затрудняет сотрудничество стран, подрывает усилия по борьбе с COVID-19 и приводит к большему числу жертв.

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Напомним, в США выступили с резкой критикой доклада ВОЗ. Госдеп США заявил о разочаровании в проделанной работе, а бывший американский госсекретарь Майкл Помпео вновь обвинил главу ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса в сговоре с лидером КНР Си Цзиньпином.

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