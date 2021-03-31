Бузулук, Оренбургская область, , 08:10 — REGNUM Жители ул. Киевская города Бузулука Оренбургской области записали открытое видеообращение к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову. Население обеспокоено опасным соседством с нефтехранилищем.

«Дело в том, что уже более десяти лет мы живем по соседству с опасным производством ООО «Нефтяной мир», на территории которого располагаются нефтеналивные терминалы. Что само по себе является не только грубым нарушением пожарной безопасности, но и является источников вредных выбросов в атмосферу, то есть все эти годы мы дышим нефтепродуктами», — отметила представитель инициативной группы.

Авторы обращения отметили, что в 2020 году записывали видеообращение к Владимиру Путину, где также сообщали о проблеме. После этого начались подвижки в решении вопроса. Активисты подчеркнули, что местные власти повернулись к ним лицом, однако усилий чиновников оказалось недостаточно.

«По нашему мнению, нужна консолидация федеральных контролирующих органов. Дело в том, что за последние дни мы снова стали наблюдать вредные вещества в воздухе. Снова появились в воздухе нефтепродукты. К тому же большое удивление у нас вызывают судебные решения, вынесенные в отношении контролирующих органов, которые проводили последние проверки на предприятии «Нефтяной мир». В связи с этим, Александр Александрович, убедительно просим вас взять под личный контроль проведение плановых и внеплановых мероприятий на предприятий ООО «Нефтяной мир» на предмет соблюдения экологического и противопожарного законодательства», — сказали авторы обращения.

Напомним, 31 марта в Оренбургской области ожидают приезда главы Минприроды России Александра Козлова.

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