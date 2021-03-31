Горно-Алтайск, , 08:09 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. В феврале 2021 скончались 80-летний житель Горно-Алтайска и Онгудайского района 79 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперштаба.

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжёлых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, всего жертвами COVID-19 в республике за весь период пандемии стали 201 человек. Добавим, что ещё 22 пациента с коронавирусом скончались по иным причинам.