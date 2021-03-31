Уфа, , 08:11 — REGNUM Пешеход погиб в результате ДТП на автотрассе в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 30 марта на 20 км автотрассы Воскресенское — Юмагузино — Смаково. Автомобиль «Nissan Almera», за рулем которого находился 33-летний мужчина, наехал на 52-летнего пешехода, который двигался ему на встречу по краю дороги.

Отмечается, что в результате ДТП пешеход получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП пострадала пятилетняя девочка.