Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Северная Корея возобновила или готовится возобновить работы по переработке плутония на ядерном комплексе Йонбёне. Соответствующий доклад опубликован на сайте Центра стратегических и международных исследований США.

Отмечается, что на снятых со спутника фотографиях видно, как от одного из зданий комплекса (предполагается, что это радиохимическая лаборатория) поднимается шлейф «пара или дыма».

«Это, хотя и не является показателем самой кампании по переработке (плутония), однако указывает на то, что здание занято и отапливается», — говорится в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Соединённых Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявил, что Вашингтон рассматривают возможность принятия дополнительных мер в отношении КНДР в связи с новыми ракетными испытаниями Пхеньяна.

Напомним, 25 марта Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. По данным японских военных, ракеты преодолели расстояние около 450 километров и упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии.

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