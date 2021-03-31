Москва, 31 марта, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Российская валюта 30 марта показала смешанную динамику против иностранных валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Рубль подешевел к доллару США на 0,22%, до 75,85 руб., к фунту — на 0,01%, до 104,19 руб. к евро он подорожал на 0,12%, до 88,91 руб. на фоне ослабления единой валюты на Форекс.

Рубль начал торговую сессию с укрепления, но сдал позиции на фоне дешевеющей нефти и дорожающего доллара по всему рынку.

Инвесторы уходили от риска из-за повышения доходности десятилетних казначейских облигаций США, которая придала силы доллару. Доходность десятилетних US Treasuries в ходе европейский торгов поднималась до 1,77% годовых.

Росту доходности гособлигаций способствовали ожидания быстрого восстановления экономики США благодаря новым бюджетным стимулам и успешной вакцинации. Индекс доллара повышался до 93,35 пунктов.

Евро ослабился к доллару из-за увеличения спреда доходности между немецкими и американскими облигациями. Инвесторы ставят ставки на быстрое восстановление США, а не ЕС.

Ралли доллара оказало давление на нефтяной рынок, поскольку более сильный доллар делает нефть, оцениваемую в долларах, более дорогой для покупателей в других валютах.

Сегодня, 31 марта, на торгах Азии баррель Brent стоит $64,38. Росту котировок способствовала китайская статистика. В марте деловая активность в Китае выросла в производственном секторе и секторе услуг.

На Мосбирже пара доллар/рубль сегодня открылась небольшим ростом. За один доллар дают 75,89 руб. 39 марта после пробоя поддержки 75,60 руб. продавцам не удалось продвинуться к уровню 75 руб.

Чем ближе выходные, тем хуже рублю. Возросли риски подняться выше отметки 77 рублей. Ситуация по рублю ухудшилась, но не все так критично, если нефть продолжит дорожать.

В центре внимания участников рынка находятся два важных события: заседание ОПЕК 1 апреля и отчёт по рынку труда в США 2 апреля. Рубль может пережить эти дни и закрыться около уровня 75 руб., так как 2 апреля во многих странах биржи будут закрыты по случаю национального праздника «Страстная пятница».

Если курс доллара повторно опустится ниже 75,55 руб., значит с ослаблением рубля стоит повременить. Также неопределенность исходит от антироссийских санкций, которые планируют ввести США и ЕС.

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