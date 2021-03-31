Саратов, , 08:33 — REGNUM В селе Синенькие Саратовского района в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) произошло частичное обрушение стены, из-за чего эксплуатация здания стала невозможна. Инцидент произошел накануне.

Губернатор области Валерий Радаев поручил министру здравоохранения Олегу Костину совместно с главой района выехать на место и оказать содействие по временному размещению учреждения для оказания медицинской помощи населению. Глава региона недоумевает, почему данный ФАП, нуждающийся в ремонте, не вошел в программу модернизации первичного звена здравоохранения. Радаев поручил подготовить предложения по реконструкции здания или строительству нового ФАПа в селе.

ИА REGNUM напоминает, в сферу здравоохранения Саратовской области направят более 10 млрд рублей из федерального бюджета. Такой объем ресурсов в регион поступит впервые. На эти средства предстоит отремонтировать и построить сотни объектов, приобрести свыше тысячи единиц оборудования.

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