Токио, , 08:07 — REGNUM Компания Lexus представила электрический концепт-кар LF-Z Electrified, который станет прообразом будущих моделей марки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

концепт-кар LF-Z Electrified Пресс-служба Lexus

Новый концептуальный кроссовер LF-Z Electrified призван передать представление о будущих новинках Lexus. Японская компания до 2025 года планирует выпустить 20 новых автомобилей, включая гибридные версии и полностью электрифицированные модели.

Линия крыши новинки выполнена в стиле «фастбэк». Экстерьер модели выделяется за счет Х-образной передней части кузова, узкой светодиодной оптики и боковых камер вместо традиционных внешних зеркал. LF-Z Electrified получил крупные колеса, а также необычный большой «плавник» на застекленной крыше.

Внутри модели все устроено достаточно лаконично. При этом стандартное рулевое колесо заменено на штурвал.

Модель оснащена системой полного привода Direct4, которая состоит из четырех электродвигателей, расположенных на каждой оси, которую контролирует интеллектуальная система. Она отвечает за равномерное распределение тяги между агрегатами и обеспечивает необходимое тормозное усилие на колеса.

Напомним, Lexus планирует представить лимитированную модель IS 500 °F Sport Performance Launch Edition для североамериканского авторынка.

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